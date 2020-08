Baldur's Gate 3, una petizione per chiedere la traduzione in italiano del gioco

È partita una petizione su Change.org per chiedere a Larian Studios di realizzare la traduzione in italiano di Baldur's Gate 3, che a quanto pare sarà assente all'uscita del gioco.

Di recente è venuto alla luce che l'italiano non sarà fra le lingue disponibili al lancio di Baldur's Gate 3, e la notizia ha fortemente irritato l'ampia e appassionata community nostrana, visto che il team di sviluppo aveva dichiarato il contrario qualche tempo fa.

Non solo: Larian Studios ha potuto contare sull'impegno gratuito di decine di fan per la traduzione in italiano dei suoi precedenti titoli, ovverosia Divinity: Original Sin e Divinity: Original Sin 2, e si trova dunque in "debito" nei loro confronti.

Da qui la nascita della petizione su Change.org, creata dalla community di Google Stadia Italia. La speranza è che, a fronte di una grande partecipazione, lo studio belga non possa fare finta di nulla.

La data di uscita di Baldur's Gate è fissata al 30 settembre, quantomeno per la versione in Accesso Anticipato, e sarebbe bello per allora avere un quadro chiaro della situazione.