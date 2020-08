Marvel's Avengers, la beta PC non regge i 4K a 60 fps neanche su una RTX 2080 Ti

La beta PC di Marvel's Avengers non regge di 4K a 60 fps su di una RTX 2080 Ti, neanche utilizzando i preset bassi: un evidente problema di ottimizzazione sottolineato dal sito DSO Gaming.

Sembra infatti che la beta di Marvel's Avengers, al momento disponibile per tutti, non distingua più di tanto fra settaggi Ultra e bassi, producendo una differenza di appena 6 fotogrammi al secondo.

Sulla costosa scheda di NVIDIA, insomma, il gioco non si spinge oltre i 30 frame al secondo stabili utilizzando la massima risoluzione e alzando la qualità visiva, e per ottenere i 60 fps bisogna scendere a 1440p.

Come sottolineato anche per la versione PS4, che soffre ugualmente di vistosi cali, ci si chiede quale build sia stata utilizzata per la beta di Marvel's Avengers: laddove si tratti di una versione recente del gioco, ci sono forti dubbi che il team riesca a sistemarla da qui al lancio.

Nel caso dell'edizione PC, il lavoro è affidato anche stavolta a Nixxes: uno studio che finora ha dato prova di buone capacità, anche sul fronte delle ottimizzazioni, e che sarà chiamato a superarsi per consegnarci un gioco bello e fluido come da aspettative.