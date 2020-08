Marvel's Avengers: open beta disponibile oggi per tutti su PS4, Xbox One e PC

A differenza delle sessioni precedenti, dunque, questa nuova open beta consente di provare Marvel's Avengers anche su PC e Xbox One oltre a PS4, rimanendo aperta a tutti i giocatori che effettuano il download della versione di prova ai link riportati qui sotto:

Marvel's Avengers è protagonista di un'altra sessione di open beta a partire da oggi, 21 agosto, su PS4, Xbox One e PC , aperta a tutti i giocatori che vogliano partecipare a questa versione di prova sulle tre piattaforme.

La versione di prova in open beta sulle tre piattaforme sarà disponibile da oggi, 21 agosto alle ore 21:00 fino a domenica 23 agosto alle ore 21:00, con la necessità di avere un account Square Enix (registrabile gratuitamente).

La beta include una buona quantità di contenuti: quattro missioni Eroe della campagna single player, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Le Zone di guerra e le Zone di atterraggio possono essere affrontate in solitaria, con un eroe qualsiasi insieme ai compagni guidati dall'IA, oppure in modalità multiplayer cooperativa in gruppi di massimo quattro giocatori.

Tra le ricompense previste, i giocatori PS4 e Xbox One che collegheranno i propri account Square Enix Members ed Epic Games e che completeranno le tre sfide della sala HARM incluse nella beta otterranno in omaggio il piccone Hulk Smashers con lo stile bonus dell'Hulkbuster per Fortnite.

"Durante i weekend di beta precedenti, milioni di giocatori hanno passato decine di milioni di ore collaborando tra di loro per spazzare via i nemici nei panni dei propri supereroi preferiti", ha dichiarato Scot Amos, responsabile dello studio presso Crystal Dynamics. "Siamo impazienti di aprire la beta a tutti coloro che vogliono giocare su PlayStation 4, Xbox One e PC, per fargli vestire i panni dei più potenti eroi della Terra".

Marvel's Avengers sarà disponibile in forma completa il 4 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia e gli acquirenti delle versioni console potranno ottenere l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X. A tale proposito ha scatenato notevoli polemiche il rilascio di contenuti esclusivi PlayStation tra i quali la presenza di Spider-Man, assente sulle piattaforme non Sony.