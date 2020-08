Fortnite, Danza sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi

Danza sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi: non è il vostro nuovo progetto per le vacanze estive, ma una delle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana 10. Avete capito bene, le sfide inedite della stagione sono ora disponibili e lo resteranno per una settimana, poi avrà inizio la Stagione 4.

Resta dunque poco tempo, tutto sommato, per portare a termine tutte le sfide della Settimana 10 e quindi accumulare sufficienti punti esperienza per il proprio Pass Battaglia Stagionale. Danza sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi non è una missione particolarmente complessa, se sapete cosa fare. Per completare la sfida avrete bisogno innanzitutto di raggiungere la Pista Doposci, che si trova in un piccolo chalet giusto a sud di Brughiere Brumose (sul lato ovest della mappa di gioco).

Una volta raggiunta l'abitazione in legno, entrate e troverete una pista da ballo luminosa. Qui - dopo aver fatto molta attenzione alla presenza di eventuali nemici - dovrete eseguire uno dei balletti nel vostro inventario, per dieci secondi di seguito. Fatto ciò, avrete automaticamente completato la sfida: nulla di troppo complesso, in fondo.

Ma meglio avere anche un video a disposizione: eccone uno realizzato da HarryNinetyFour. Seguitelo passo passo, e completerete la missione in men che non si dica. Se poi avete ancora bisogno di suggerimenti, potrete utilizzare la sezione commenti dell'articolo.