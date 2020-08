iPhone 12, Apple userà batterie più economiche per compensare i costi del 5G?

Manca ancora un po' alla presentazione e all'arrivo sul mercato dei nuovissimi iPhone 12, ma più passa il tempo e maggiori dettagli emergono circa l'intera operazione. Apprendiamo oggi 21 agosto 2020 che Apple potrebbe aver deciso di usare batterie più economiche proprio per compensare i costi legati al 5G.

Ricordate quel rumor che voleva la batteria dell'iPhone 12 più piccola di quella dell'iPhone 11? Forse aveva visto giusto. Stando alle ultime segnalazioni dell'analista Ming-chi Kuo (riportate anche da MacRumors e AppleInsider, tra gli altri) Apple starebbe cercando di ridurre i costi il più possibile, pur di introdurre il 5G sugli iPhone 12. E una delle riduzioni più importanti e vantaggiose sarebbe legata proprio alla batteria dei dispositivi: Apple vorrebbe ridurre le dimensioni di quella dell'iPhone 12, cercando così di risparmiare.

Sempre secondo Kuo, Apple sarebbe attualmente in grado di fornire agli iPhone 12 una batteria del 40% o del 50% più economica rispetto a quella utilizzata lo scorso anno per l'iPhone 11. Una strategia simile potrebbe essere attuata anche per gli AirPods di terza generazione, passando ad un design più simile a quello utilizzato per gli AirPods Pro.

Tutto questo, però, non basta. L'analista è convinto che la riduzione della batteria da sola non basterà a compensare l'introduzione del 5G. Introdurre la nuova tecnologia a onde millimetriche costerà ad Apple tra i 125 e i 135 dollari per singolo iPhone 12. Forse è per questo, allora, che alimentatori e auricolari potrebbero non essere presenti nella confezione: un'ulteriore forma di compromesso.