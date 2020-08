Fortnite Stagione 4 a tema Marvel con Thor nel Pass Battaglia, per un leaker

La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 si avvicina, ma non sappiamo ancora nulla - proprio nulla - dei prossimi mesi nel Battle Royale di Epic Games. Cosa accadrà alla mappa di gioco? E quale sarà il tema della nuova stagione? Secondo un'informazione recentissima, ci sarebbe lo zampino della Marvel.

Secondo un leaker decisamente affidabile, cioè Hypex, Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sarà interamente a tema Marvel, addirittura con Thor nel Pass Battaglia. Hypex ha confermato di aver ottenuto queste informazioni da una "fonte attendibile", la stessa che gli aveva assicurato anzitempo la presenza del fumetto Marvel all'interno dei file di gioco. E quel fumetto c'è davvero, assieme alla skin di Galactus del resto.

Se a tutto ciò aggiungiamo la possibilità della skin di Wolverine come costume segreto della Stagione 4 di Fortnite, allora i nodi verrebbero davvero al pettine: si tratterebbe di una collaborazione davvero ambiziosa, la più grande di sempre tra Epic Games e Disney. E in questo periodo Fortnite ne ha davvero bisogno, con la guerra in corso contro Apple e Google.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 avrà ufficialmente inizio giovedì 27 agosto 2020, la prossima settimana. Siete pronti?

I've seen some of you guess this already, but yeah Season 4 *MIGHT* be Marvel themed, and Thor & his hammer are gonna be cosmetics (this is via my source)

Also the trailer might start with a girl cornered in some alleyway by armed skins and she gets saved.