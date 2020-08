Fortnite, Apple risponde ad Epic Games: "non faremo alcuna eccezione"

La guerra tra Epic Games ed Apple è appena agli inizi, e già non mancano offensive dall'una e dall'altra parte. Nelle scorse ore la società della Mela ha lanciato una nuova frecciatina agli sviluppatori di Fortnite, confermando che "non faremo alcuna eccezione".

Tutto è cominciato, come saprete, dall'introduzione di un nuovo metodo di pagamento su Fortnite, che permette di "aggirare" le tasse del 30% sugli store digitali di Google (Google Play Store) ed Apple (App Store). Ovviamente le società non l'hanno presa bene, rimuovendo Fortnite Battaglia Reale da entrambi i negozi digitali. Da qui sono seguite varie minacce dall'una e dall'altra parte: per esempio Epic Games è pronta a portare in tribunale i contendenti e ha anche realizzato un video denigratorio nei confronti di Apple, a tema 1984. Apple da parte sua ha rimosso persino gli strumenti degli sviluppatori di Fortnite su iOS.

E ora arrivano nuove dichiarazioni dalla società della Mela, appunto, ai microfoni di The Verge. "Vorremmo davvero mantenere l'azienda parte dell'Apple Developer Program e le loro applicazioni sull'App Store. Il problema che Epic ha creato da sé può facilmente essere risolto, se loro [gli sviluppatori, ndr] invieranno un aggiornamento per l'app in grado di ripristinare la versione precedente, così da conformarsi alle linee guida che hanno accettato e che si applicano anche a tutti gli altri sviluppatori".

Ma la frase più interessante è forse un'altra, che lascia intendere bene la linea che Apple continuerà a seguire: "Non faremo alcuna eccezione per Epic Games, perché non pensiamo sia giusto anteporre i propri interessi commerciali alle linee guida che proteggono i nostri clienti". Siete d'accordo?