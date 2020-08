Xbox One, vendite crollate a luglio 2020 negli USA: -84%, appena 17.000 unità?

Le vendite di Xbox One sarebbero letteralmente crollate a luglio 2020, facendo segnare un -84% per un totale che, stando ai calcoli, risulterebbe pari ad appena 17.000 unità.

Il condizionale è d'obbligo, visto che non parliamo dei dati ufficiali NPD di luglio 2020 bensì di un leak degli stessi, che entra nel dettaglio delle percentuali e consente dunque di capire quale sia l'andamento del mercato.

Ebbene, stando a queste informazioni Nintendo Switch è stata la console più venduta con un +35% e circa 340.000 unità, seguita da PS4 con un -19% e circa 150.000 unità. Terzo posto appunto per Xbox One, con i numeri riportati in apertura.

Ci si chiede ovviamente quali possano essere i motivi di una debacle del genere per la console Microsoft. Magari le scarse performance dipendono dalla disponibilità limitata della console nei negozi? O sono legate al recente cambio di produzione?

Se le ragioni delle scarse vendite non dipendessero da fattori del genere, è chiaro che un risultato simile potrebbe essere fonte di grande preoccupazione, nonostante Xbox One si avvii ormai verso il pensionamento.