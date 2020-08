Ghost of Tsushima è il gioco più venduto negli USA a luglio

NPD ha svelato che Ghost of Tsushima per PS4 è stato il gioco più venduto negli USA a luglio 2020, il mese in cui è stato pubblicato. Al secondo posto troviamo Call of Duty: Modern Warfare, seguito da un altro inedito: Paper Mario: The Origami King per Nintendo Switch.

Guardando alla top 10, per trovare un altro titolo inedito bisogna arrivare in decima posizione, dove compare Sword Art Online: Alicization Lycoris. Bene anche The Last of Us 2 e Animal Crossing: New Horizons, che tengono botta finendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Notevole anche la tenuta di Ring Fit Adventure, che scende solo di una posizione rispetto al mese passato ritrovandosi al sesto posto.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo la top 10 dei titoli più venduti in USA a luglio 2020: