EA Play nasce dalla fusione di EA Access e Origin Access

Electronic Arts ha eseguito un rebrand totale dei suoi servizi in abbonamento, fondendo EA Access e Origin Access per creare EA Play. La mossa non comporta alcun cambiamento di prezzo al pubblico e chi è abbonato non dovrà fare niente per passare al nuovo marchio, che sostituirà automaticamente il vecchio.

L'iniziativa nasce dalla volontà di Electronic Arts di rendere il suo servizio più riconoscibile, eliminando ogni ambiguità. L'idea non è particolarmente originale (pensate a quanto fatto da HBO con i suoi canali di streaming o alla scelta di Microsoft stessa per l'Xbox Game Pass, che si chiama allo stesso modo sia su Xbox One, sia su PC), ma immaginiamo che sia efficace, visto quanti la percorrono.

Quindi gli abbonamenti Basic di EA Access e Origin Access saranno rinominati semplicemente EA Play, mentre quelli Premier diventeranno EA Play Pro. Pare inoltre che nei prossimi mesi ci saranno altre novità, come delle sfide esclusive legate a delle ricompense mensili date agli abbonati. Ci saranno anche dei bonus per tutti come degli oggetti cosmetici gratuiti e dei contenuti accessibili in anticipo rispetto agli altri, tipo gli Ultimate Team Packs.

La trasformazione di EA Access e Origin Access in EA Play diventerà effettiva dal 18 agosto 2020, ossia tra pochissimi giorni.