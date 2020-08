Control: AWE, l'anteprima

Control: AWE è la seconda espansione dell'eccellente action shooter sviluppato da Remedy Entertainment, disponibile esattamente da un anno su PC, PS4 e Xbox One. La nuova avventura di Jesse Faden la porterà in qualche modo a interagire con Alan Wake, dunque il celebre protagonista dell'omonimo gioco tornerà proprio in questa occasione. C'è di più, tuttavia: la presenza dello scrittore avventuriero creato dal team finlandese nel 2010, dunque dieci anni or sono, implica la condivisione dello stesso universo narrativo da parte appunto di Jesse ed Alan: la direttrice del Federal Bureau of Control rivela di sapere chi sia l'uomo quando lo incontra in una delle stanze segrete della Oldest House, ma di non avere la minima idea di come sia finito lì. E voi?

Un passo indietro: Alan Wake Presentato come una delle grandi esclusive per le piattaforme Microsoft, Alan Wake ha senz'altro conquistato il favore dei possessori di PC e Xbox 360 al debutto, sebbene le vendite del titolo abbiano raggiunto quota 4,5 milioni di copie solo dopo qualche anno. Una sleeper hit, se così vogliamo definirla, che ha avuto l'indubbio merito di introdurre un lore affascinante e inquietante al tempo stesso, pieno di citazioni e contaminazioni ma anche di soluzioni originali, vedi ad esempio la suddivisione della campagna in episodi che si chiudono ognuno con una propria sequenza musicale. La storia alla base del gioco è quella di uno scrittore in crisi, Alan Wake appunto, che viene convinto da sua moglie Alice a prendersi un periodo di vacanza nella remota cittadina di Bright Falls. Una volta raggiunto questo luogo, tuttavia, cominciano a verificarsi degli episodi inspiegabili e Alice viene catturata dall'oscurità, costringendo Alan a cercarla in lungo e in largo fra i boschi della zona. L'uomo si ritrova minacciato da persone corrotte dal buio, che hanno perso il controllo e lo attaccano con intenzioni letali. L'unico modo per difendersi, a quanto pare, è dirigere un fascio di luce contro queste creature patetiche e solo allora sparargli qualche colpo di pistola, facendo sì che esplodano in una spettacolare fiammata: meccaniche sparatutto solidissime, che vengono esaltate da quei bullet time che costituiscono un marchio di fabbrica per Remedy Entertainment. Come accennato in precedenza, le citazioni e i riferimenti presenti in Alan Wake sono molteplici: si va dai romanzi di Stephen King, in particolare The Shining, alle produzioni cinematografiche dirette da Alfred Hitchcock, dalla serie televisiva di culto The Twilight Zone (conosciuta da noi come "Ai confini della realtà") alle storie scritte da Neil Gaiman. Influenze che vengono sapientemente miscelate dagli sceneggiatori del gioco, in questo caso Sam Lake, Mikko Rautalahti e Petri Jarvilehto, per ottenere un'esperienza inedita e di grande effetto.

Il ritorno in Control: AWE A differenza di ciò che si potrebbe pensare, l'acronimo AWE non sta per Alan Wake Experience bensì per Altered World Events, termine non a caso italianizzato in EMA: Eventi del Mondo Alterato. Si tratta per l'appunto di manifestazioni inattese su cui da sempre il Federal Bureau of Control indaga, andando ad analizzare, classificare e isolare eventuali oggetti o soggetti in grado di aprire pericolose finestre su piani differenti della realtà. Nel caso della seconda espansione di Control, tutto parte da un particolare settore della Oldest House che non avevamo avuto modo di visitare: l'Investigations Sector. Indossata un'uniforme tecnica dell'FBC, Jesse Faden decide di raggiungere questo luogo e provare finalmente a liberarlo dalle presenze ostili, solo per trovarsi di fronte una nuova minaccia e il mistero legato appunto alla presenza di Alan Wake, in qualche modo intrappolato in una dimensione oscura e parallela, ma ancora capace di lanciare una richiesta d'aiuto.

Le novità Come da tradizione, la seconda espansione di Control introduce delle novità rispetto alla campagna originale, e nel corso del primo video di gameplay ne sono state rivelate alcune. La prima riguarda la principale abilità telecinetica di Jesse, il Lancio, che ora può gestire fino a tre oggetti contemporaneamente per arrecare danni ancora più ingenti agli avversari colpiti. Contestualmente è stato anche introdotto l'Assist Mode, una modalità che rende più semplice l'azione andando ad esempio a velocizzare il recupero di energia della protagonista. Anche l'Arma di Servizio, la speciale pistola modulare del Direttore dell'FBC, ha ricevuto un'interessante modifica, nella fattispecie The Surge, un assetto in cui la canna spara tre proiettili all'apparenza normali, ma che una volta conficcati nel bersaglio possono essere fatti detonare, dando vita a devastanti esplosioni che rendono ancora più spettacolare l'esperienza. La durata di Control: AWE dovrebbe attestarsi fra le quattro e le cinque ore, come da aspettative per una mini campagna di questo tipo, e includerà nemici inediti, come ad esempio i "ranger" che possono schivare e spararci mentre si trovano a mezz'aria, rendendoci la vita davvero difficile. In termini di contenuti, saranno presenti alcuni scenari basati sulle location di Alan Wake, in particolare le zone alternative avvolte nell'oscurità in cui lo scrittore si ritrova a vagare a un certo punto della sua avventura. In contemporanea con il lancio del DLC sarà disponibile anche la tanto discussa Ultimate Edition di Control, che oltre a includere entrambe le espansioni garantirà anche l'upgrade gratuito del gioco su PS5 e Xbox Series X. Essendo tuttavia quest'ultima una prerogativa della sola edizione definitiva e non di quella standard, molti utenti non l'hanno presa benissimo.

Control: AWE si appresta a concludere l'entusiasmante percorso dell'action shooter targato Remedy Entertainment compiendo un importante passo nella direzione di un universo condiviso, attraverso il tanto atteso ritorno di Alan Wake. Lo scrittore è di nuovo bloccato, ma stavolta non è una questione di mera vena creativa: Jesse Faden dovrà aiutarlo a liberarsi dalla dimensione in cui è intrappolato, e non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà esattamente.