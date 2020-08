Control: AWE, c'è anche Alan Wake nel primo video di gameplay dell'espansione

Control: AWE, la seconda espansione dell'action shooter in stile metroidvania di Remedy Entertainment, è stata mostrata in anteprima con un video di gameplay della durata di circa 15 minuti in cui compare anche Alan Wake.

Il filmato comincia a chiarire appunto il ruolo di Alan Wake in questa nuova avventura di Jesse Faden, che vediamo equipaggiata con un'uniforme tecnica del Federal Bureau of Control anziché con i suoi tradizionali abiti casual.

L'espansione introduce una nuova area in precedenza inesplorabile, collegata in qualche modo proprio alla comparsa di Alan Wake, il celebre scrittore protagonista dell'omonimo titolo pubblicato nel 2010.

Jesse sa chi sia l'uomo, ma non si spiega come mai sia finito intrappolato in una delle tante dimensioni collegate alla sede dell'FBC. Il suo compito sarà dunque scoprire cos'è successo a Wake e magari dargli una mano.

Per l'occasione fa il proprio debutto anche un nuovo modulo dell'Arma di Servizio, che spara proiettili in grado di esplodere dopo qualche istante con effetti devastanti sui nemici.

Control: AWE sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One, in concomitanza dunque con il lancio della Ultimate Edition del gioco.