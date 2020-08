A Total War Saga: TROY, un milione di download in un'ora su Epic Games Store

A Total War Saga: TROY ha totalizzato un milione di download nella prima ora su Epic Games Store: un risultato strepitoso, a prescindere dalla gratuità del download.

A Total War Saga: Troy sarà infatti gratuito su Epic Games Store per 24 ore, fino alle 17.00 di domani, e immaginiamo dunque che quello annunciato su Twitter sarà solo il primo di tanti importanti traguardi.

Il nuovo episodio della serie strategica targata Creative Assembly si ispira all'Iliade di Omero, raccontandoci la leggendaria guerra di Troia e le gesta dei suoi grandi protagonisti.

In quest'epoca leggendaria, la Terra è abitata da eroi. Sconvolgendo il mondo intero, l'audace Paride, principe di Troia, fugge con la bellissima regina di Sparta.

Mentre la nave si allontana, re Menelao la maledice. Giura di riportare sua moglie a casa, costi quel che costi!

In calce, sotto il tweet degli sviluppatori, trovate il trailer di lancio di A Total War Saga: TROY.

We've had one million downloads for TROY in the first hour! Thanks to everyone who claimed it - and if you didn't, there's still just under 21.5 hours to get it for free, courtesy of @EpicGames... pic.twitter.com/eVNjiketzg