The Walking Dead: Onslaught ha una data di uscita su PC e PS4: nuovo trailer

The Walking Dead: Onslaught ha una data di uscita ufficiale su PC e PS4, rivelata da un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 29 settembre.

Annunciato lo scorso anno, The Walking Dead: Onslaught ci catapulterà nuovamente nelle atmosfere della serie televisiva prodotta da AMC e basata sul fumetto di Robert Kirkman.

Si tratta di un action in realtà virtuale per i visori Oculus, Valve Index, HTC Vive e PlayStation VR, sviluppato dagli autori di Creed: Rise to Glory e caratterizzato dalla presenza di alcuni fra i più famosi personaggi di The Walking Dead.

Fra i punti di forza del gioco spicca il sistema di combattimento, che farà uso di svariate armi melee e di una rilevazione i movimento in tempo reale per aumentare al massimo il coinvolgimento e dar vita a combinazioni violente e spettacolari.

Qui in calce potete vedere il nuovo trailer di The Walking Dead: Onslaught, narrato da Norman Reedus.