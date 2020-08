Google Chrome, nuova funzione per individuare i siti veloci su Android

La nuova beta di Google Chrome su Android è ora disponibile, ed introduce una funzione inedita davvero niente male: permette di individuare facilmente i siti veloci. Curiosi di saperne di più?

Google Chrome su Android si arricchisce ora di una nuova etichetta, "Fast Page" (Pagina Veloce): permetterà di riconoscere facilmente i siti web che possono garantire una navigazione veloce e reattiva (per esempio Wikipedia). La feature è già in distribuzione con la nuova beta, la versione 85 di Google Chrome su Android.

Volendo potrete attivarla immediatamente con questo flag: chrome://flags/#context-menu-performance-info-and-remote-hints-fetching.

Non tutti i siti web ovviamente otterranno l'etichetta da Google Chrome: dovranno garantire una velocità di navigazione adeguata. Google terrà conto dunque dei loro tempi di caricamento, della loro reattività, infine della stabilità del contenuto durante il caricamento della pagina web. Non sembra, attualmente, che Google sia intenzionata ad integrare questa funzione su ogni versione di Google Chrome, ad esempio su quella per PC.

