Xbox Series S, nuove specifiche tecniche: 4 TFLOPS, 20 CU e niente lettore disco

Com'è possibile vedere, la chiacchierata Xbox Lockhart vanterà lo stesso processore della sorella maggiore ma una GPU meno performante. La situazione vedrebbe Xbox Series S con 20 CU, PS5 a metà strada con 36 CU e Xbox Series X con 56 CU.

La dotazione di RAM sarà pari a 10 GB e lo storage sarà affidato anche in questo caso a un SSD PCI-Express 4.0, ma non è dato sapere quali saranno le velocità di esercizio di entrambi questi componenti, né le dimensioni del disco a stato solido. Trattandosi di una console all digital, tuttavia, è difficile immaginare uno spazio inferiore a 1 TB.

A questo punto manca solo l'annuncio ufficiale di Microsoft, che si spera arriverà entro la fine del mese e rivelerà finalmente la data di uscita e il prezzo di Xbox Series S.

so @TweakTown did a great overview of Xbox Series X and Xbox Series S specs. Here's one of the missing gaps 😉

20 CUs @ 1.550Ghz pic.twitter.com/S4qABfUOOx