Call of Duty: Warzone, Kar98k: giocatore prova a dimostrare che è un'arma inutile

Nelle ultime settimane, e in generale anche prima dell'arrivo della Stagione 5, i giocatori di Call of Duty: Warzone hanno reputato il Kar98k un'arma utilissima. Ma siamo sicuri che non si tratti di un fucile da cecchino apparentemente in nulla differente dagli altri? Questo è proprio ciò che ha voluto dimostrare un detrattore incallito.

Un giocatore di Call of Duty: Warzone ha provato a dimostrare che il Kar98k è un'arma inutile, e niente affatto lo strumento "OP" che l'intero web sostiene di aver individuato. Tutto è cominciato perché ogni streamer e YouTuber sembra avere una predilezione per l'arma in questione, e in molti ne hanno vantato la bontà sulla lunga distanza, la precisione, il rinculo, insomma tutta una serie di parametri che la renderebbero il miglior fucile da cecchino di Warzone.

L'utente Reddit oDexisZA si è così dato da fare per dimostrare il contrario, ciò la completa inefficienza del Kar98k. Non è chiaro perché determinati individui si ostinino a tutti i costi a fare i bastian contrari, ma tant'è: ne è nata una discussione discretamente interessante. Il giocatore ha semplicemente mostrato come il fucile da cecchino sia perfettamente in grado di mancare quattro colpi su quattro di seguito; ma si potrebbe obiettare che la sua mira lasci un poco a desiderare.

Qui di seguito trovate il video della cosiddetta impresa; voi utilizzate con una certa predilezione il Kar98k su Call of Duty: Warzone, o la considerate un'arma come un'altra? Non dimenticate di dare anche un'occhiata al Bunker B5, con i suoi segreti a tema Call of Duty 2020.