Xbox Lockhart: prezzo, uscita e specifiche della misteriosa Series S

Xbox Lockhart, il suo prezzo e le sue possibili specifiche tecniche sono stati negli ultimi giorni al centro di rumor più o meno convincenti e discussioni portate avanti sui social dagli addetti ai lavori, assolutamente convinti che la fantomatica Xbox Series S sia reale.

A pensarci un secondo, il concetto alla base di questa console economica, il cui reveal sarebbe stato spostato ad agosto, è quantomeno affascinante, visto che si pone in pratica come il contrario rispetto alle politiche che Microsoft e Sony hanno portato avanti finora.



A differenza di Xbox One X e PS4 Pro, l'idea non ruota infatti attorno a un upgrade hardware rispetto alla generazione di riferimento, bensì un vero e proprio downgrade che consenta di attaccare una fascia di prezzo molto interessante, rendendo di fatto la next-gen accessibile a tutti.

Quale sarà esattamente questa cifra? Si tratta del fulcro di tutta la narrazione che circonda Xbox Lockhart, non a caso diversi giornalisti videoludici sono convinti che la presentazione della console avverrà unicamente nel momento in cui Microsoft potrà affrontare quel discorso, ufficializzando contestualmente anche il prezzo di Xbox Series X.



C'è poco da girarci intorno: se l'intenzione della casa di Redmond è quella di portare nei negozi una piattaforma davvero accessibile fin dal lancio, il valore a cui tutti pensano è di 299 dollari. Bisogna infatti che ci sia una sostanziale differenza fra il sistema high-end e quello economico per giustificare l'esistenza stessa di quest'ultimo, e un prezzo del genere risulterebbe quindi perfettamente sensato.

È chiaro però che per arrivare a questa cifra Microsoft dovrà trovare la quadra sul fronte delle specifiche tecniche. Secondo gli ultimi rumor, la CPU di Xbox Series S sarà del tutto identica a quella della "sorella maggiore", ergo si andrà a tagliare in maniera decisa sulle capacità della GPU, con un numero molto inferiore di compute unit, e probabilmente sulle dimensioni dell'SSD NVMe, che immaginiamo non supererà i 500 GB.



C'è inoltre chi immagina Xbox Lockhart come una console digital only, priva di lettore disco. Questo tipo di approccio potrebbe rivelarsi controproducente, visto che rivolgersi agli utenti meno esigenti e meno esperti togliendogli la possibilità di acquistare giochi fisici non avrebbe molto senso.

Tuttavia, considerando i maggiori guadagni dalle vendite effettuate su Xbox Store, questo tipo di soluzione consentirebbe a Microsoft di commercializzare la piattaforma in leggera perdita contando di recuperare con il software: un discorso del tutto simile a quello fatto circa l'edizione solo digitale di PS5.



Secondo voi quale sarà e quale dovrebbe essere il prezzo di Xbox Lockhart? La console includerà o meno un lettore disco? E le sue specifiche tecniche saranno compatibili con una visione next-gen dei giochi o finiranno per limitare Xbox Series X? Parliamone.