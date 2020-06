Sword Art Online: Alicization Lycoris, il nuovo trailer illustra il sistema di combattimento

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Sword Art Online: Alicization Lycoris che mostra in azione il sistema di combattimento, illustrando i molti modi in cui il giocatore può eliminare i nemici dell'Underworld. Lo trovate in testa alla notizia.

In Sword Art Online: Alicization Lycoris il giocatore combatterà usando la spada, con il sistema che gli consentirà di eseguire delle parry, di parare stando in guardia e di deflettere i colpi. Sarà giocabile anche in cooperativa, per un massimo di quattro giocatori umani e quattro mossi dall'IA... l'unico modo per eseguire delle combo di gruppo potentissime.

Inoltre, i personaggi di Sword Art Online: Alicization Lycoris avranno tutti un loro albero delle abilità e delle armi dedicate. Potranno anche contare su oggetti consumabili e arti segrete che li specializzeranno, rendendoli ad esempio dei guaritori o dei difensori.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization Lycoris uscirà il 10 luglio 2020 su PC (Steam), PS4 e Xbox One.