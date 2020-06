Monster Hunter, Capcom sta sviluppando un episodio per ragazzi

A quanto pare Capcom ha avviato lo sviluppo di un nuovo Monster Hunter, pensato però per i ragazzi più giovani. L'informazione è trapelata da una recente sessione di domande e risposte con gli azionisti, in cui un rappresentante di Capcom ha spiegato: "Stiamo pianificando lo sviluppo di un Monster Hunter che piaccia ai ragazzi delle scuole medie e superiori, ma vi preghiamo di aspettare."

In realtà la frase lascia perplessi, considerando soprattutto quanto Monster Hunter World, il capitolo della serie più recente, sia piaciuto a un pubblico di tutte le età. Del resto anche la domanda era particolare, visto che l'azionista ha chiesto proprio se Capcom avrebbe mai più prodotto un Monster Hunter che potesse essere venduto a ragazzi di scuola media e superiore.

A cosa si riferiva? A Monster Hunter Stories? A un gioco mobile? A un titolo esclusivo per Nintendo Switch, che viene percepita come una console pensata proprio per i più giovani?

Difficile dirlo e difficile ipotizzare cosa abbia in cantiere Capcom. La speranza è sempre quella che sia un buon gioco.