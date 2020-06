Marvel's Avengers, Crystal Dynamics risponde alle nostre domande

Di Marvel's Avengers abbiamo parlato parecchio ultimamente, soprattutto grazie al recente gameplayche è stato mostrato durante un evento dedicato e all'anteprima scritta per l'occasione. Per approfondire quanto visto abbiamo avuto quindi la possibilità di chiacchierare con gli sviluppatori. In diretta Zoom, perché è così che si fanno le interviste in tempi di Covid, rispondono alle nostre domande su Marvel's Avengers i director Philippe Therien e Shaun Escayg, oltre al produttore esecutivo Scot Amos.

Cosa avete avete imparato dai primi GAAS e che volete migliorare o evitare in The Avengers?

Noi abbiamo giocato a tantissimi giochi di qualità, parlo dei GAAS. Ma ecco cosa penso sia accaduto: quando hai una IP originale, prima devi imparare a conoscerla approfonditamente e poi decidi se rimanerci (e con The Avengers questo potrebbe non accadere visto il brand conosciuto, NDR). Seconda cosa: c'è stato spesso un problema di contenuti che devono continuare ad apparire nuovi, freschi, ai giocatori. Con The Avengers noi possiamo precostruire in anticipo i contenuti pescando da ottant'anni di storia di questi supereroi. Personaggi che possiamo approfondire con nuove missioni, ci saranno anche nuove regioni che rivoluzioneranno l'intero mondo di gioco. Senza contare che The Avengers è molto più del classico gioco Crystal Dynamics, c'è una storia da giocare da soli, e quando la finisci scopri che puoi modificare il tuo eroe, affiancare i tuoi amici. Ci aspettiamo che quando il giocatore tipo avrà terminato i contenuti, noi saremo comunque in grado di offrirgli qualcosa di totalmente nuovo.

Riguardo al Gears System, quanto in profondo potremo personalizzare i nostri eroi? Ci sarà qualche forma di PVP?

Il Gears System è piuttosto profondo. Abbiamo un bel po' di upgrade a disposizione, che potranno essere specializzati per ricalcare diversi stili di gioco. C'è poi lo status effect system che permetterà di aggiungere un ulteriore strato di personalizzazione. Prendiamo per esempio Thor, puoi davvero trasformarlo in tanti Thor diversi, concentrandoti per esempio sugli attacchi ad area; il tuo Thor può essere diverso dal mio pur rimanendo fedele al personaggio originale. Va anche considerato il sistema di attributi, di cui abbiamo parlato poco durante il Wartable, che beneficerà delle armi di livello più alto. Più tempo spenderete con un eroe, più potrete personalizzarle. Per quel che riguarda il PVP la risposta è no, questo è un gioco cooperativo, ma se vorrete mostrare agli altri come lo avreste personalizzato potrete farlo combattendo al loro fianco e utilizzando tutte le abilità speciali che avrete equipaggiato.