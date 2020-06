Cyberpunk 2077: un nuovo contenuto digitale gratuito aggiunto per chi acquisterà il gioco

L'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 ha annunciato un nuovo contenuto digitale gratuito per chi acquisterà una copia del gioco in versione PC, Xbox One o PS4. Si parla dell'edizione standard. Oltre alla colonna sonora digitale, al catalogo con artwork del gioco, al sourcebook e agli sfondi per desktop e per sistemi mobile, si potrà scaricare anche il fumetto Cyberpunk 2077: Your Voice.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Cyberpunk 2077 dove Pierpaolo Greco ha scritto:

Cyberpunk 2077 è letteralmente gigantesco. In appena quattro ore di prova siamo riusciti probabilmente a scoprire e giocare una microscopica parte di tutto quello che potrà offrire ai giocatori nelle decine (centinaia?) di ore che richiederà per essere completato. Ma ci è bastato questo poco tempo per capire quanto potrà essere stratificata la nostra esperienza tra le strade di Night City. Tutto funziona alla perfezione? Chiaramente no ed è anche normale visto che il gioco è ancora in una fase di ottimizzazione, ma pur rimanendo qualche dubbio su alcuni aspetti del combat system e su una sovrabbondanza di elementi da dover gestire e apprendere, siamo convinti che il gioco saprà darci delle enormi soddisfazioni. Da parte nostra non vediamo l'ora di poterlo tornare a giocare e speriamo di non dover attendere fino al 19 novembre, data di uscita su PC, PlayStation 4, Xbox One e, probabilmente, next-gen.