Apple vuole nuclearizzare Epic Games dall'App Store cancellandone gli account dev, parte una nuova causa

Apple ha deciso di nuclearizzare Epic Games dall'App Store. Per farlo dal 28 agosto cancellerà tutti gli account dello sviluppatore di Fortnite, che si troverà quindi tagliato fuori dagli strumenti di sviluppo per iOS e Mac.

Epic Games ha quindi annunciato una nuova causa contro Apple per chiedere alla giustizia statunitense di fermare quella che appare sempre più come una vera e propria rappresaglia.

Da notare che Epic Games ha annunciato la sua nuova mossa su Twitter, pubblicando contemporaneamente il testo della denuncia contro Apple. Trattandosi di un documento di quasi duecento pagine, appare improbabile che sia stato scritto in pochi giorni. Interessante il fatto che tra le prove dell'accusa siano stati riportati moltissimi commenti di utenti infuriati per aver perso dei soldi dopo la rimozione di Fortnite dall'App Store.

Insomma, la guerra scatenata da Epic Games sembra essere stata studiata a tavolino, con la piena consapevolezza di quelle che sarebbero state le contromosse dell'avversario. Sweeney e soci sembrano inoltre voler puntare sulla leva popolare (anche) per far valere le loro ragioni in tribunale, sfruttando la rabbia degli utenti contro il colosso di Cupertino, connotandolo così come il cattivo della situazione. Certo, fa specie vedere questa guerra economica tra capitalisti combattuta sulla pelle dei poveri cristi che ci si sono trovati in mezzo loro malgrado. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, perché siamo certi che non finisce qui.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8