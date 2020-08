Xbox Series X: il prezzo potenziale emerge dal listino di un negozio ed è elevato

Il prezzo potenziale di Xbox Series X è emerso dal listino di un negozio e non è proprio abbordabile, visto che si parla di 599 dollari. A riportarlo è stata la giornalista videoludica Alanah Pearce durante il Kinda Funny X-Cast, cui è stata spedita l'immagine del suddetto listino da una fonte che ha voluto rimanere anonima per ovvi motivi. Sul listino era anche riportato il mese di disponibilità della console, cioè novembre.

Naturalmente si tratta di una notizia allarmante per la next-gen, che potrebbe essere decisamente più costosa della generazione PS4 e Xbox One se le varie voci su Xbox Series X e PS5 degli ultimi mesi fossero confermate. Diverse fonti affermano infatti che la console di Sony potrebbe costare addirittura di più di quella di Microsoft, anche se un prezzo di 699 dollari di partenza ci sembra eccessivo (noi propenderemmo per lo stesso prezzo di lancio, viste le cifre che girano, ma aspettiamo).

Nel frattempo, in molti ancora cercano dei motivi per acquistare le console di nuova generazione al lancio, ossia dei giochi che giustifichino l'investimento.

Naturalmente è giusto specificare che questa per adesso è soltanto un'indiscrezione e, quindi, va presa come tale, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft.