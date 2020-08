Quake 3: Arena gratis per chi si collega al launcher di Bethesda

Quake 3 Arena è gratis per chiunque si colleghi al launcher di Bethesda entro le prossime 72 ore. Bisogna fare solo il log in con un account valido e non soggetto a restrizioni e il gioco sarà aggiunto in automatico alla libreria dei titoli posseduti.

Quake 3 Arena è uno dei primi due sparatutto completamente online della storia dei videogiochi, insieme a Unreal Tournament di Epic Games. Si tratta anche di uno degli arena shooter più amati di sempre, che ha figliato innumerevoli cloni, compreso Quake Champions realizzato da id Software stessa.

Purtroppo pare che Quake 4 non faccia parte dell'iniziativa e che, quindi, non sarà regalato com'è accaduto con gli altri capitoli della serie. Quake 2 è stato infatti riscattabile gratuitamente fino a oggi, mentre Quake lo è stato la settimana scorsa. L'iniziativa è stata lanciata in concomitanza con la Quakecon 2020.

Cliccate qui per scaricare il launcher di Bethesda