New Super Lucky's Tale disponibile su PS4 e Xbox One, ecco il trailer di lancio

New Super Lucky's Tale, la nuova edizione dell'avventura a base platform sviluppata da Playful Studios, è ora disponibile anche su PS4 e Xbox One, come testimonia il trailer di lancio.

Annunciato a maggio per le console Sony e Microsoft, New Super Lucky's Tale ha fatto il proprio debutto lo scorso novembre su Nintendo Switch: si tratta di un'edizione che introduce nuovi livelli, una storia estesa, controlli migliorati e altre ottimizzazioni rispetto alla versione originale per PC e Xbox One.

Unisciti a Lucky nel suo elettrizzante viaggio attraverso il Libro delle Ere, un manufatto magico che apre le porte di mondi meravigliosi. Conosci nuovi amici, esplora terre emozionanti e recupera le pagine mancanti dal malvagio stregone Jinx e dalla sua terribile Cucciolata.

Un gameplay estremamente variegato che va da mondi aperti in 3D, passando per livelli avventurosi ricchi di storia, sfide a scorrimento orizzontale in 2D, mini giochi ed enigmi, fino ad arrivare alle avvincenti battaglie contro i boss.

Migliaia di oggetti collezionabili da raccogliere, centinaia di segreti da scoprire, una miriade di ricompense, un cast di personaggi memorabili e un intero guardaroba di costumi per affrontare le avventure con stile.

L'avventura su piattaforme in 3D che aspettavi è qui! È pensata per divertire e mettere alla prova i giocatori di tutte le età e con diversi livelli di esperienza.