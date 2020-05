New Super Lucky's Tale annunciato per PS4 e Xbox One da Playful Studios

New Super Lucky's Tale è stato annunciato ufficialmente per PS4 e Xbox One da Playful Studios, a qualche ora dalla comparsa del gioco presso diversi retailer.

Comparso ieri in diversi listini, Super Lucky's Tale approderà su PlayStation 4 e farà il proprio ritorno su Xbox One con un'edizione completamente rivisitata, stando alle parole del team di sviluppo.

"Abbiamo ricostruito il gioco da zero con nuovi livelli, una storia estesa, una telecamera completamente regolabile, controlli più precisi e miglioramenti che riguardano praticamente ogni aspetto dell'esperienza", hanno scritto gli autori su Twitter.

Considerando che il titolo della nuova edizione è lo stesso della versione Nintendo Switch, pubblicata lo scorso novembre, immaginiamo che i possessori della console ibrida giapponese abbiano già potuto apprezzare tali modifiche.

Per saperne di più sul gioco, ecco la nostra recensione di Super Lucky's Tale.

New Super Lucky's Tale is coming soon to Xbox One and PS4!! Stay tuned for more details... pic.twitter.com/PhjHiQWfEw