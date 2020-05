Ghost of Tsushima, Death Stranding e altro ancora nel nuovo spot Sony

Ghost of Tsushima e Death Stranding sono i giochi che compaiono nel nuovo spot prodotto da Sony per comunicare lo scopo dell'azienda giapponese.

Si tratta di una carrellata che include svariati contenuti e illustra in tal modo le tante sfaccettature del business Sony, con Ghost of Tsushima, protagonista dello State of Play più visto di sempre, e Death Stranding che rappresentano il settore videogame.

Tuttavia nel video compaiono anche serie televisive come The Crown e film come Bad Boys II e Spider-Man: Un Nuovo Universo, insieme alle produzioni legate al mondo degli anime.

Dopodiché c'è ovviamente la tecnologia fra televisori, smartphone e fotocamere: tipologie di prodotti per cui Sony è da sempre ben nota nell'ambiente.

A proposito di tecnologia, secondo le ultime voci PS5 sarà protagonista di due State of Play, uno a giugno e uno ad agosto dedicato ai giochi.