Baldur's Gate 3, rinviato l'Accesso Anticipato: ecco la nuova data

Il lancio di Baldur's Gate 3 in Accesso Anticipato è stato rinviato al 6 ottobre: un ritardo di neanche una settimana rispetto alla data precedente del 30 settembre, ma che Larian Studios ha voluto spiegare ai propri fan con un messaggio.

"Siamo nel 2020! Stiamo per lanciare una active development build, il che significa che le cose possono andare bene o male ogni volta che ne compiliamo una nuova. Lo sviluppo dal vivo differisce dall'andare in gold perché in effetti non c'è mai una versione gold", ha scritto il team.

"I nostri principi guida per l'Accesso Anticipato consistono nell'accettare la presenza di piccoli bug ed elementi che mancano di rifinitura, per un'esperienza che però offre un gameplay divertente e con meno crash possibili."

"Ci siamo quasi, ma abbiamo riscontrato alcuni ritardi inaspettati e dobbiamo risolvere dei problemi di stabilità. Per questo anche le traduzioni sono in ritardo e vogliamo essere certi che la localizzazione dell'Accesso Anticipato sia sufficientemente solida per i nostri fan internazionali."

"Per fortuna il rinvio è di appena una settimana: alcuni giorni sono tutto ciò che crediamo ci servirà per controllare un'ultima volta la stabilità e la localizzazione del gioco. Abbiamo scritto 'crediamo' perché Baldur's Gate 3 deve ancora passare il World Tester."

"Si tratta di una sorta di super-giocatore mosso dall'intelligenza artificiale che si muove a velocità incredibile nel gioco, effettuando stress test di tutti gli elementi e spingendoli al limite. In questo momento sta facendo il suo lavoro e le cose sembrano andare per il verso giusto, anche se non tutto è perfetto."

"Siamo tuttavia certi che se il super-giocatore non romperà il gioco, ci saranno molte meno probabilità che siate voi a farlo. Non che qui si abbia l'illusione che non ci proverete!"