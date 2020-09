Xbox Series X provata da Geoff Keighley e Jeff Grubb, a breve le impressioni

Xbox Series X è stata provata da Geoff Keighley, Jeff Grubb e altri giornalisti internazionali selezionati: presto potremo conoscere le loro impressioni sulla nuova console Microsoft.

Dopo il grande successo dei preorder su Amazon, Xbox Series X si prepara dunque a un nuovo coverage promozionale, e la lista delle persone in possesso della piattaforma si allunga di minuto in minuto.

Lo staff di IGN è in possesso di una Xbox Series X, così come la redazione di Ars Technica, Tom Warren e Jeff Bakalar di CNET. Tutti hanno pubblicato un post simpatico al riguardo, stando naturalmente attenti a non violare l'embargo imposto loro da Microsoft.

Insomma, come accaduto con il DualSense di PS5, molto presto potremo avere un'idea di come funziona Xbox Series X, che tipo di interfaccia utilizza e come fa girare gli attuali giochi.

Qui sotto trovate alcuni dei contributi comparsi sui social negli ultimi minuti.

Xbox Series X: Stay tuned for my first hands-on experience playing the next-generation @xbox pic.twitter.com/KZOr9TDHan — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

We have a (real!) Xbox Series X - and we're so excited to show you more soon. pic.twitter.com/wO4qnN7WoT — IGN (@IGN) September 23, 2020

I have a real Xbox Series X 👀 this one turns on. Stay tuned to @verge for my initial preview impressions. I'll also be streaming on Twitch soon, so follow me here: https://t.co/PqNYbeTxsi pic.twitter.com/jazdC8pCCS — Tom Warren (@tomwarren) September 23, 2020