Xbox Series X è la più venduta su Amazon in vari paesi, con l'apertura dei preorder

Xbox Series X e Xbox Series S hanno ricevuto il via libera all'acquisto proprio ieri con l'apertura dei preorder, risultando in un soldout piuttosto veloce soprattutto per quanto riguarda la prima delle due console, che risulta anche essere la più venduta su Amazon in vari paesi, anche in Europa.

Bisogna considerare che la questione è comunque limitata alla quantità di unità che sono state messe a disposizione per Xbox Series X, che è comunque andata in soldout e dunque più di quella quantità di prodotti non può ovviamente aver venduto. È comunque notevole vedere la nuova console Microsoft come prodotto più venduto presso diversi paesi anche in Europa, considerando come solitamente sia soprattutto PlayStation a dominare da queste parti.

Xbox Series X risulta dunque in cima alla classifica dei bestseller di Amazon in USA, senza troppa sorpresa, ma anche in alcuni paesi europei come Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Olanda e anche in Italia. È un risultato interessante perché molti di questi paesi hanno visto un dominio assoluto da parte delle console Sony negli scorsi anni e in particolare con la generazione PS4 e Xbox One.

Chiaramente è ancora presto per parlare di un'inversione di tendenza: si tratta delle prime ore dopo l'apertura dei preorder (e successiva chiusura per soldout) di una console next gen, un evento che vede la mobilitazione immediata di un gran numero di appassionati.

Nonostante dunque il disastro organizzativo dei preorder, sembra che questi siano andati piuttosto bene in questa prima mandata, in attesa di avere qualche possibile dato preliminare.