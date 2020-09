Xbox Series X e S: i preorder sono un disastro, nonostante le promesse di Microsoft

Nonostante le promesse di Microsoft e i tentativi di organizzare tutto in maniera più ordinata rispetto a Sony, i preorder di Xbox Series X e S non sono andati lisci come previsto. Le console sono andate esaurite in un attimo e in molte catene la situazione è stata un vero e proprio disastro.

La situazione era facilmente prevedibile, vista la grande attesa per questa nuova generazione di console, soprattutto dopo gli eccezionali annunci di ieri, ovvero dell'acquisizione di ZeniMax e Bethesda e l'arrivo di tutti i loro giochi nel catalogo Xbox Game Pass. Il problema è che Microsoft aveva promesso una gestione dei preorder migliore rispetto a quella di Sony, la cui scarsità di PS5 ha fatto comparire preorder a prezzi maggiorati su eBay e Subito.

Le prenotazioni sono partite solo oggi (qui potete trovare Xbox Series X e S al miglior prezzo), ma nonostante questo tutte le console sono sparite, perlomeno online, in pochi minuti. Si parla di Xbox Series X sold-out su Amazon USA e Italia ed esaurita in 20 minuti in UK.

Negli USA, il mercato più grande al mondo, ma anche una delle roccaforti di Microsoft, la situazione non poteva che essere peggiore, con le varie catene incapaci di gestire l'enorme afflusso di persone che si sono riversate sui loro siti.

GameStop ha provato a creare una coda online per far sì che gli utenti non continuassero ad aggiornare la pagina, ma il sistema non sembra funzionare come previsto e tutti sono bloccati alla stessa schermata da ore.

For the non-tech savvy: Gamestop tried to limit the strain on its servers by telling people they were in a queue and to ABSOLUTELY NOT REFRESH THE PAGE OR YOU WILL LOSE YOUR SPOT IN THE QUEUE

on a page in which the code makes the page reload itself every 30 seconds https://t.co/42PDiN5FQ8