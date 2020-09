Assassin's Creed Valhalla anche su PS5 a 4K e 60 fps, oltre a Xbox Series X

Assassin's Creed Valhalla andrà a 4K e 60 fps anche su PS5, oltre che su Xbox Series X, in base a quanto riferito dalla sezione tedesca di Eurogamer.net, che riporta la sostanziale parità di performance target per entrambe le console next gen.

Il sito riporta dunque che Assassin's Creed Valhalla avrà la risoluzione in 4K ma anche il frame-rate a 60 fps, confermando dunque le medesime caratteristiche che erano state annunciate da Ubisoft già per la versione Xbox Series X. In questo caso, però, non abbiamo un comunicato ufficiale da parte di Ubisoft, per il momento.

Questo rappresenta, in generale, un incremento rispetto all'obiettivo posto inizialmente da Ubisoft, quando aveva riferito che il gioco sarebbe andato "almeno a 4K e 30 fps" sulle console next gen, segno che, evidentemente, Ubisoft si è dedicata all'ottimizzazione del gioco in quest'ultimo periodo, incrementandone le performance.

Come confermato nei giorni scorsi, la nuova data d'uscita di Assassin's Creed Valhalla corrisponde al day one di Xbox Series X/S, ovvero il 10 novembre 2020, cosa che fa pensare che sarà disponibile anche al lancio di PS5 in quest'ultima versione, visto che è destinata ad arrivare più tardi, il 19 novembre 2020.

Attendiamo dunque conferme da parte di Ubisoft sulle caratteristiche della versione PS5, oltre a dettagli sulle eventuali modalità grafiche che potrebbero essere supportate: considerando l'ampiezza della mappa di gioco, infatti, è possibile che il supporto per i 60 fps possa essere ottenuto con una "performance mode" che predilige il frame-rate sulla ricchezza grafica, ma queste al momento sono supposizioni.