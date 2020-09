TikTok: è stata ByteDance a cercare Microsoft, conferma il CEO Satya Nadella

Di recente Microsoft è stata la protagonista di una mossa semplicemente incredibile sul mercato: l'acquisizione di Zenimax/Bethesda, con tutte le conseguenze che ne deriveranno per la next gen. Come ricorderete, tuttavia, lo scorso mese la società era in trattativa anche con ByteDance, per la questione legata a TikTok negli Stati Uniti. E ora siamo in possesso di maggiori dettagli.



Il CEO Satya Nadella ha confermato che è stata ByteDance a cercare Microsoft, e non viceversa come in realtà quasi tutti avevano dedotto. ByteDance avrebbe proposto a Microsoft la creazione di una compagnia americana completamente gestita dalla seconda, così da evitare il ban minacciato di Trump.



L'accordo era a buon punto, tanto che mancava pochissimo al completamento di un "processo di acquisizione pubblica". Tuttavia le cose sono poi cambiate improvvisamente per un apparente "ripensamento" del Presidente Trump, che avrebbe deciso di appoggiare Oracle (arrivata solo all'ultimo momento) e Walmart.



"L'accordo è cambiato molto da allora" ha dichiarato Nadella, lasciando intendere che a quel punto Microsoft si sarebbe tirata indietro perché Trump avrebbe puntato a tutta un'altra direzione, nella gestione di TikTok su territorio americano. "Se Microsoft avesse vinto l'acquisizione, TikTok sarebbe stata parte degli sforzi dell'azienda di espandere il proprio software".



Chissà, forse Xbox Series X avrebbe potuto avere un'app di TikTok dedicata, che a questo punto invece non riceverà mai. E per questo bisogna ringraziare (o incolpare, a seconda della prospettiva) il Presidente Trump.