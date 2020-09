Pokemon HeartGold e Pokemon SoulSilver stanno per tornare? Nintendo ha registrato i trademark

Pokemon HeartGold e Pokemon SoulSilver potrebbero tornare sul mercato per Nintendo Switch, almeno a guardare la recente registrazione dei rispettivi trademark effettuata da Nintendo solo qualche giorno fa, per quanto riguarda l'ufficio preposto in Giappone.

Ovviamente questo potrebbe non significare nulla di preciso, ma una mossa cautelativa di questo tipo, per quanto riguarda due titoli usciti più di dieci anni fa su Nintendo DS, sembra essere piuttosto sospetta e fa nascere voci di corridoio su una possibile riedizione dei giochi in questione.

Conosciuti in Italia come Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver, i due titoli sono usciti nel 2010 dalle nostre parti su Nintendo DS, come rifacimenti rispettivamente di Pokémon Oro e Argento.

Entrambi i capitoli sono incentrati sulla regione di Johto, da dove parte il percorso del giocatore, a partire da Borgo Foglianova. I giochi includono la storia di Oro e Argento ma anche elementi tratti dalla versione Cristallo.

I due trademark sono stati nuovamente registrati il 7 settembre 2020, con riferimenti a circa 50 categorie tra prodotti e servizi vari, rendendo il tutto molto confuso, come spesso accade quando si guarda la gestione dei trademark. Non stupirebbe nemmeno vedere una qualche rielaborazione dei due capitoli su Nintendo Switch, vista la presa che la serie ha sempre sul pubblico, ma è comunque presto per fare qualsiasi deduzione da queste informazioni.