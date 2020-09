Il fondatore di Blizzard, Mike Morhaime, ha aperto il nuovo publisher Dreamhaven

Mike Morhaime è stato fondatore e CEO di Blizzard Entertainment ed è un vero e proprio veterano dell'industria videludica, pertanto la sua recente apertura di un nuovo publisher, chiamato Dreamhaven, è un evento da tenere in considerazione.

L'idea alla base di Dreamhaven è di dare spazio a nuove produzioni indie, provenienti da due team interni già stabiliti: uno chiamato Moonshot e uno chiamato Secret Door. "Sono emozionato di poter fare squadra con persone di così grande talento che hanno molto a cuore i giochi e le loro community", ha affermato Morhaime per l'occasione.

"Ho sempre creduto nella potenza dei giochi, nel loro riuscire a mettere insieme persone a prescindere dai diversi background e dai confini. Con Dreamhaven, non vediamo l'ora di creare e condividere nuove esperienze con i giocatori in tutto il mondo".

Non c'è ancora nulla di effettivo sui progetti in corso presso i team, al di là dei proclami iniziali e della progettualità comune a tutto il publisher, ovvero il fatto di creare giochi basati su nuove idee originali, con tutto il supporto di un'etichetta costruita appositamente per supportare queste nuove idee.

Morhaime viene ovviamente da un curriculum enorme su titoli di dimensioni colossali per l'industria videoludica, tra Diablo, Warcraft e gli altri successi classici di Blizzard, dunque sarà interessante vedere come la sua esperienza pregressa potrà applicarsi a nuove produzioni indipendenti attraverso i team e il publisher Dreamhaven.