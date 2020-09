Assassin's Creed Valhalla a 4K e 60 fps su Xbox Series X, conferma Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla andrà a 4K e 60 fps su Xbox Series X, questo è quanto riporta il comunicato stampa ufficiale da parte di Ubisoft, cosa che dovrebbe dunque confermare definitivamente risoluzione e frame-rate previsti per il nuovo capitolo della serie.

La discussione sulle performance di Assassin's Creed Valhalla è durata a lungo, finora la posizione ufficiale era che il gioco sarebbe andato "almeno" a 4K e 30 fps su Xbox Series X, ma a questo punto sembra che Ubisoft abbia migliorato l'ottimizzazione raggiungendo i 60 frame al secondo sulla nuova console Microsoft.

Da notare che nel comunicato stampa ufficiale viene menzionata solo Xbox Series X come console in grado di far andare il gioco a 60 frame al secondo, dunque sembra esclusa Xbox Series S, essendo meno prestante.

"Con Xbox Series X e S, Assassin's Creed Valhalla sfrutterà pienamente i miglioramenti grafici, dando ai giocatori l'opportunità di sperimentare l'open world di Norvegia e Inghilterra fin nei minimi dettagli. Su Xbox Series X, Assassin's Creed Valhalla andrà a 60 FPS e piena risoluzione 4K."

In base alle parole utilizzate nel comunicato stampa, che può essere letto a questo indirizzo su Gamasutra, sembra dunque che i 60 frame al secondo siano raggiunti insieme alla risoluzione 4K "piena", che detta così sembra intendere nativa, anche se non si esclude che si tratti di una qualche modalità performance con risoluzione dinamica.

In ogni caso, per ora le informazioni ufficiali di Ubisoft parlano di 60 fps e "full" 4K e ci atteniamo a queste. Ricordiamo inoltre che Assassin's Creed Valhalla arriva al day one di Xbox Series X/S, mostrato di recente in video al Future Game Show di fine agosto.