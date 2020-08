Assassin's Creed Valhalla mostrato in video al Future Game Show

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2020 è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo capitolo della famosissima saga Ubisoft.

Il filmato è concentrato sui combattimenti, ma mostra anche altri aspetti del gioco come i dialoghi, la gara di bevute e l'esplorazione. Interessante il fatto che venga mostrata in azione la versione femminile di Eivor, il o la protagonista (a seconda delle vostre preferenze).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X. Lo potremo giocare a fine 2020. Sarà uno dei giochi di lancio delle console di nuova generazione.