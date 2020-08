Watch Dogs: Legion: un nuovo video di gameplay dal Future Game Show

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2020 è stato mostrato un lungo video di gameplay di Watch Dogs: Legion, il nuovo capitolo della saga open world di Ubisoft in arrivo questo autunno su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5.

Il filmato ha mostrato per l'ennesima volta la principale meccanica di gioco, ossia la possibilità di interpretare qualunque personaggio della resistenza al regime dispotico che ha preso il controllo del Regno Unito, ognuno con le sue caratteristiche uniche. Questa sequenza in particolare è una fase di reclutamento, a quanto pare fondamentale per vincere la guerra contro l'oppressore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Watch Dogs: Legion sarà disponibile sulle piattaforme indicate a partire dal 29 ottobre 2020.