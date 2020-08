Ubisoft: la tazza con il bug va a ruba in Cina

Ubisoft China in collaborazione con Sheepedia ha prodotto una tazza con uno strano bug: il manico è girato all'interno della tazza invece che all'esterno. La compagnia ha chiesto scusa per l'accaduto e ha annunciato che non lancerà più il prodotto... e qui è accaduto il miracolo (apparente).

Secondo alcuni la tazza con il bug faceva semplicemente parte della campagna marketing per la promozione della linea di abbigliamento di Sheepedia marchiata Ubisoft, tutta giocata sulla reputazione dei giochi del publisher francese, ma la cosa è sfuggita di mano perché, dopo averla vista, gli utenti hanno iniziato a tempestare di richieste Sheepedia per averne una. Sì, pare che in molti vogliano una tazza che non si può utilizzare per il solo gusto di averla.

Attualmente pare che Sheepedia, Ubisoft Cina e Ubisoft Francia stiano cercando un modo per vendere le tazze. Che sia marketing anche questo? Chi può dirlo. D'altro canto gli internauti sono famosi per acquistare gli oggetti più assurdi, come delle candele all'odor di vagina o dell'acqua di bagnetto, quindi non c'è molto di che stupirsi.