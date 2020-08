Sable: nuovo video di gameplay dal Future Game Show

In occasione del Future Game Show è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Sable, un open world in cui il protagonista gira per un vasto deserto per aiutare gli abitanti del posto. Purtroppo nemmeno in questa occasione ne è stata svelata la data d'uscita che rimane un generico 2021.

Sable era già tornato sulla scena durante l'Xbox Showcase, ma ora è apparso di nuovo per la gioia di quelli che temevano che fosse stato abbandonato. Si tratta di una promettente esclusiva indie per Xbox. Leggiamo la descrizione ufficiale di Sable:

Segui Sable nella sua Planata, un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi costellati di relitti di astronavi.

Esplora il deserto seguendo il tuo ritmo sulla tua hoverbike, scala rovine monumentali e incontra altri nomadi nelle terre selvagge mentre sveli misteri dimenticati.