PS5 o Xbox Series X? Un sondaggio vede largamente vincente la console di Sony

Secondo un sondaggio condotto su Twitter dall'account ufficiale di IGN, PS5 è molto più desiderata di Xbox Series X. Al momento di scrivere questa notizia hanno risposto al sondaggio più di 75.000 utenti, dei quali il 75,1% ha espresso la sua preferenza verso la console di Sony, con il restante 24,9% che ha invece votato la console di Microsoft.

Un simile distacco non stupisce, visti i recenti accadimenti in ambito videoludico. PS5 di suo è già molto forte grazie al successo di PS4 e le ultime vicende, in particolare quella Halo Infinite, non hanno certo aiutato la casa di Redmond a riprendere terreno. Aggiungiamoci anche il video di gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart visto ieri sera che ha convinto davvero tutti e non sarà difficile capire da cosa derivi un simile vantaggio.

Comunque sia c'è ancora tempo prima del lancio delle console di nuova generazione e tutto può succedere. Inoltre va sempre considerato che Microsoft mira più a vendere abbonamenti che console, quindi questa volta la competizione potrebbe svolgersi su metriche completamente differenti rispetto alle generazioni di console del passato.