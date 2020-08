Ratchet & Clank: Rift Apart, l'anteprima della GamesCom 2020

Correva l'anno 2002, Playstation 2 era già diventata realtà e stava cominciando la sua scalata verso il trono delle console più vendute, trono dal quale non si è mai più spostata. Gran parte del successo della console è ovviamente dipeso dalle esclusive targate da Sony e dai suoi partner, quei videogiochi che in un modo o nell'altro hanno settato standard, appassionato ragazzi e ragazze, divertito bambini e adulti e soprattutto sono rimasti nell'immaginario collettivo, segnando un solco indelebile nella storia dei videogiochi. Sono poche le saghe che in effetti ci sono riuscite, data la complessità del mercato e le sempre più alte esigenze di noi giocatori. Non sempre poi sono i protagonisti tormentati o gli eroi senza macchia e senza paura a far breccia. Ogni tanto fanno capolino dei personaggi fuori dagli schemi, simpatici, colorati e magari anche stereotipati sotto certi punti di vista che, per qualche ragione, entrano nel cuore delle persone e non ne vogliono più uscire.

Questo è il caso di addirittura tre mascotte nate in casa Sony. Il famigerato Crash, i suoi successori Jak & Dexter e poi loro, i protagonisti della saga che porta il loro nome: Ratchet & Clank. I due personaggi hanno ottenuto talmente tanto successo che negli anni sono usciti ben 14 giochi, tra principali e spin-off, dei fumetti e un film in computer grafica, dal quale prende spunto il reboot del 2016 per PS4. Il mood che pervade i loro giochi è bene o male molto semplice in effetti, si tratta di platform 3D piuttosto classici, con armi potenziabili e collezionabili da raccogliere. Punto. Fine. Semplice e diretto. Ed è proprio quello che ha permesso alla coppia di eroi di riuscire a diventare un franchise così pesante e potente. Negli anni si sono alternate armi sempre più strane e complesse, dallo spara pecore al Discotron o Mr Zurkon, passando per il Nanosciamatore o il Negoziatore. Ogni capitolo è stato un pretesto per vedere cosa si sarebbero inventati i ragazzi di Insomniac per spazzare via alieni e creature dai vari mondi di gioco. Negli anni si sono succedute console per tutti i gusti, dalla PSP alla PS Vita, passando per PS3 e PS4, ed ora, all'alba della next gen, il duo sarà sempre lì ad aspettarci in Ratchet & Clank: Rift apart - Un portale sul futuro, pronti divertirci e conquistarci con la loro ironia e le loro "armi di distruzione", ma con in più la velocità e la fluidità dell'SSD come abbiamo potuto vedere nelle sequenze dell'Opening Night Live di ieri sera.