Monster Hunter World: Iceborne, Fatalis arriva ad ottobre con l'aggiornamento 15.01

Fatalis, un nuovo temibile avversario da sconfiggere e farmare, arriverà gratuitamente giovedì primo ottobre alle 02:00 in Monster Hunter World: Iceborne. Questo nuovo mostro fa parte dell'aggiornamento 15.01 per PlayStation 4 e Xbox One che sarà pubblicato il medesimo giorno.

"Un leggendario drago nero noto col nome di Fatalis. Si dice che abbia distrutto un regno in una sola notte e che ora ne abiti il castello."

Con queste parole è descritto il nuovo temibile avversario. Il Fatalis sarà disponibile dopo aver terminato la storia di Iceborne e in seguito al completamento delle ricerche sull'Alatreon. Quando affronteremo il Fatalis nelle rovine del Castello di Schrade, avremo diverse armi a nostra disposizione. Per questo compito dovremo sfrutta l'Ammazzadraghi, i cannoni e le baliste.

L'operazione di abbattimento del Fatalis introduce un nuovo personaggio inviato direttamente dalla Gilda stessa, e vede inoltre la presenza di personaggi già noti come lo Spavaldo di classe A. Ovviamente sconfiggere questo mostro ci darà la possibilità di ottenere dei nuovi materiali coi quali creare nuove armi ed armature per i nostri guerrieri e per i compagni.

Contemporaneamente arriverà anche il nuovo aggiornamento 15.01. Oltre al Fatalis verrà aggiunto un Velkhana arcitemprato in una missione evento per un periodo limitato. L'update aggiungerà anche l'abilità "Potenziamento rampino", che permette di ferire i mostri più facilmente.

Tra i vari cambiamenti alle meccaniche di gioco segnaliamo che l'effluvio interiore III è stato aggiunto al Rituale antico presso l'alchimista. Sarà anche possibile utilizzare gioielli di rarità 9 o superiore come materiali presso l'alchimista.

Presso l'alchimista sarà possibile fondere anche i gioielli non elementale 2, Gioiello guardia perfetta 2, Gioiello strato protettivo 2, Gioiello sigillo anziano 3, Gioiello carica potenziata 2 e Gioiello preveggenza 2.

Sarà possibile riprodurre nuovi brani negli alloggi di Seliana, sono stati aggiunti nuovi design per la Tessera squadra, nuovi stili armatura e nuovi pendenti. Ora è possibile ottenere arredi tramite il bonus Ultravapore della Centrale a vapore.

Quando vi sono contenuti disponibili per l'acquisto che non sono stati ancora acquistati, i seguenti menu ora condurranno a diverse pagine di acquisto: Gesti, Pose, Adesivi, Cambia aspetto, Gioielli, Cambia vestiti assistente, Cambia arredamento, Lettore musicale e Modellini.

Alcune sezioni di gioco che non presentavano dialoghi completi ora sono state doppiate completamente ed è stato esteso il lasso di tempo in cui le ferite su di un mostro sono visibili.

Il team di sviluppo ha deciso di aumentare le possibilità di ottenere gioielli di rarità alta da Fatapietre sigillate e intagliate e di ottenere Fatapietre sigillate dalle ricompense delle taglie di grado maestro per mostri temprati di minaccia livello 3.

Inoltre sono stati aggiunti questi oggetti: Amuleto graffiante, Amuleto udito V, Amuleto esperto V, Amuleto critico III, Amuleto abuso III, Amuleto artigiano V, Gioiello provocatore 3, Gioiello atterraggio perfetto 3 e Gioiello potenziamento rampino 3.

Cosa ne pensate di tutte queste novità?