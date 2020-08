Ratchet & Clank: Rift Apart: periodo di lancio e demo PS5 durante la Gamescom 2020

La spettacolare esclusiva PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart è stata giocata in diretta su PS5 durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020. Il gioco ha potuto mostrare in questo modo tutte le sue potenzialità tecnico e stilistiche, introducendo anche la storia del gioco. Il gioco arriverà durante un generico "periodo di lancio" della console di nuova generazione di Sony. Una cosa che vuol dire tutto e nulla, dato che anche i primi mesi del 2021 potrebbero essere inclusi in questa finestra di lancio.

Nelle prime fasi mostrate, infatti, si capisce perché sono presenti i portali nel gioco, ovvero quelle spettacolari porte su altri livelli che sfruttano le eccezionali capacità di gestione dei dati dei SSD di PS5.

Da quanto è possibile vedere Ratchet & Clank: Rift Apart mantiene la stessa struttura vista nei capitoli precedenti, ovviamente potenziata dalla potenza grafica di PS5. Si tratta di un action in terza persona nel quale i protagonisti devono dividersi tra i combattimenti e le fasi di piattaforme. Il gameplay è piuttosto classico e dinamico, non prevede coperture, ma solo tanta abilità nel uoversi e nello schivare i colpi.

La peculiarità di Ratchet & Clank: Rift Apart è quella di saltare da un mondo all'altro in un istante, così da poter evitare i compi nemici o semplicemente creare delle favolose sequenze di gameplay continue, dinamiche e spettacolari, nel quale il gioco cambia in un secondo l'ambientazione, i nemici e le meccaniche di gioco.

Un cambio apparentemente semplice, ma possibile solo grazie alle capacità di PS5, tecnicamente impossibili da avere in passato. Un'innovazione tecnico e ludica notevole, che potrebbe essere una delle vere innovazioni apportate da PS5 e Xbox Series X.

Il gioco sfrutterà il DualSense. Il pad, infatti, restituirà in maniera molto fisica ogni sparo, tanto che sarà possibile riconoscere l'arma solo al tatto. Inoltre i grilletti avranno due tipi di sparo differenti che dipendono da quanto profondamente si premerà il grilletto.