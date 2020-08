Serious Sam 4: la papamobile è un mech corazzato, si combatte in Vaticano

In occasione del Future Game Show è stato mostrato un nuovo video di gameplay dell'imminente Serious Sam 4 in cui la papamobile e un grosso mech corazzato e armato fino ai denti e in cui si combatte per le strade di una Roma invasa dalle forze aliene, fino ad arrivare in Vaticano, dove si dovrà affrontare un grosso boss (non Papa Francesco, un altro).

I toni sono sempre quelli alla Serious Sam, quindi scanzonati ed eccessivi, ma vi confessiamo di non vedere l'ora di ammazzare alieni correndo lungo via della Conciliazione.

Per il resto vi ricordiamo che Serious Sam 4 uscirà su PC e Google Stadia il 24 settembre 2020. Per adesso non sono state annunciate altre versioni, ma pare che prima o poi arriveranno.