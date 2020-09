Fortnite, Pacchetto Leggende Corrotte disponibile per l’acquisto: i contenuti

Nel momento in cui scriviamo Fortnite Battaglia Reale si è arricchito di un nuovo bundle di skin: il Pacchetto Leggende Corrotte. Anticipato nelle scorse settimane dai dataminer, resterà presumibilmente disponibile per almeno un mese. Vediamo, allora, cosa offre di interessante.



Dal punto di vista dei contenuti, il Pacchetto Leggende Corrotte propone agli acquirenti di Fortnite ben tre costumi: Aracno Corrotta, Intuizione Corrotta e Shogun Corrotto. Probabilmente vi ricorderete di questi personaggi, che debuttarono nel Battle Royale di Epic Games in vari periodi sin dal lancio. Le nuove versioni propongono delle modifiche stilistiche e cromatiche tutte particolari, introdotte con l'occasione della Stagione 4.



Per esempio, per la prima volta sarà possibile modificare l'intensità e il motivo di una determinata skin di Fortnite: ogni personaggio potrà variare da un minimo di corruzione (bianco) ad un suo massimo (nero), un po' come avvenne nel corso di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 con Palla 8. Il prezzo non è troppo elevato considerando i precedenti bundle di Fortnite: 15,99 euro per tutti i contenuti.



Ecco qui di seguito l'elenco con tutti gli oggetti presenti all'interno del pacchetto: lo acquisterete? O forse è meglio risparmiare denaro e V-buck per le prossime skin a tema Marvel, come Venom e Black Panther?

Aracno Corrotta (costume)

Gambe lunghe corrotte (dorso decorativo)

Intuizione Corrotta (costume)

Mirino da fionda corrotto (dorso decorativo)

Shogun Corrotto (costume)

Ali taglienti corrotte (dorso decorativo)