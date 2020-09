Metal Gear Solid: un remake in sviluppo per PS5 e PC come esclusiva console?

Metal Gear Solid potrebbe essere di ritorno sulle scene videoludiche con un remake del capitolo classico uscito sulla prima PlayStation, indirizzato forse a PS5 e PC, come esclusiva console a favore della piattaforma Sony.

La questione è estremamente fumosa e non ha basi particolarmente solide, per il momento: il rumor è partito dal canale YouTube RedGamingTech, che è considerato fonte piuttosto affidabile per aver azzeccato alcune anticipazioni in passato, anche se solitamente tratta di hardware più che di software, ma comunque la prendiamo in considerazione.

Quello che viene fuori è che c'è un remake di Metal Gear Solid in sviluppo, ma senza ulteriori spiegazioni: non sappiamo insomma che dimensioni abbia questo progetto, ovvero se si tratti di un rifacimento completo o una rielaborazione di qualche tipo, né chi si sta occupando dello sviluppo.

Considerando l'importanza del brand e del capitolo in questione, un remake totale dovrebbe essere un progetto di dimensioni veramente notevoli, ma considerando che Hideo Kojima non è più nell'organico di Konami, così come tutta Kojima Productions, è difficile pensare a chi altro potrebbe curare un gioco del genere.

D'altra parte, un'operazione simile venne fatta già dai Silicon Knights con Metal Gear Solid: The Twin Snakes su Gamecube, dunque non si tratterebbe nemmeno di un'impresa completamente inedita, tutto è possibile. Considerando che il Tokyo Game Show 2020 avrà luogo questa settimana, con partenza domani, 24 settembre, quello potrebbe essere il luogo adatto per avere qualche informazione sul progetto.

Restiamo dunque in attesa di eventuali informazioni che potrebbero provenire dal TGS 2020 nei prossimi giorni, nel frattempo sono emersi indizi sui primi capitoli su PC per la serie Metal Gear Solid, dunque c'è la possibilità che Konami si stia preparando a un rilancio del brand sul mercato. Nel frattempo, resta ancora aperta la pista del famoso Silent Hill per PS5 in sviluppo in collaborazione con Sony Japan Studio, sul quale però ancora tutto tace.