Fortnite Stagione 4, la Guerra per il Nexus potrebbe cambiare l'isola per sempre

Il destino dell'isola di Fortnite Battaglia Reale è sempre stato incerto e aperto ad ogni tipo di imprevisto, ma con la Guerra per il Nexus di Fortnite Stagione 4 accadrà qualcosa di nuovo. Molto probabilmente, la guerra potrebbe cambiare l'isola per sempre.

Ad oggi Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ha accolto molti supereroi Marvel, e altrettanti poteri mai visti prima: ci sono She-Hulk, Iron Man, Thor, Wolverine, solo per citarne alcuni. Secondo diverse teorie già diffusesi nella rete (fate riferimento al campo Fonte, ma molti dataminer e leaker hanno trovato materiale in proposito) nuovi eroi arriveranno in un secondo momento: tra questi Black Panther e Venom sono i più probabili, Doctor Strange potrebbe arrivare a sorpresa.

Tutti questi eroi dovranno difendere l'isola dall'arrivo di Galactus il Divoratore di Mondi, che vuole mettere le mani (o meglio, le fauci) sul Punto Zero: cioè sul cuore dell'energia dell'isola. Quello che portò al buco nero, e alla transizione tra Fortnite Capitolo 1 e Fortnite Capitolo 2 lo scorso ottobre 2019.

Sia che la Guerra per il Nexus penda dalla parte di Galactus, sia che abbiano la meglio gli Avengers grazie alle invenzioni di Tony Stark, l'isola cambierà per sempre. Molto difficilmente rivedremo le Fattorie Frenetiche al posto delle Stark Industries, o gli altri luoghi "perduti" in altri luoghi della mappa di gioco. Non è da escludere che tutto si concluda con l'arrivo di un'isola completamente nuova, anche se in realtà chi scrive è dubbioso circa questa possibilità.

Comunque è chiaro che l'isola del Battle Royale di Epic Games risentirà degli eventi in corso, anche fisicamente. Ma per capire cosa accadrà di preciso, dovremo aspettare l'evolversi degli eventi. Intanto sono arrivati ovunque gli Ingordi, che attaccano a vista i giocatori... e quando arriverà Galactus, cosa accadrà?