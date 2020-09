Fortnite Stagione 4, sfide della Settimana 4 disponibili: l’elenco da Epic Games

Oggi giovedì 17 settembre 2020 è nuovamente quel giorno della settimana in cui gli sviluppatori di Epic Games rendono disponibili le nuove missioni settimanali su Fortnite Stagione 4: ed ecco che le sfide della Settimana 4, nel momento in cui scriviamo, sono già disponibili per il completamento.

Ormai dovreste aver imparato il funzionamento delle sfide di Fortnite, ma è meglio ribadire il concetto. Esattamente come per le sfide della Settimana 3, le nuove missioni, una volta completate, permetteranno di ottenere molti punti esperienza per aumentare il livello del proprio pass battaglia stagionale. D'accordo, si tratta di meno esperienza rispetto alla Stagione 3 del Capitolo 2, ma comunque non si buttano via.

Tra l'altro non ci si può di certo lamentare per il livello di difficoltà delle sfide, che anche in occasione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 Settimana 4 è tarato verso il basso. Non è da escludere che spuntino fuori a sorpresa missioni bonus oppure i compiti da svolgere per ottenere gli accessori di Wolverine: in tutti i casi torneremo da voi con le apposite guide non appena possibile.

Ecco intanto l'elenco di Epic Games con tutte le sfide di Fortnite Stagione 4 Settimana 4:

Esamina forzieri a Pantano Palpitante

Eliminazioni a Foresta Frignante

Infliggi danno entro 10 secondi dal rimbalzare da un ombrello a Sabbie Sudate

Distruggi Vetrine del Collezionista alla Collezione

Hackera i robot di Stark alle Stark Industries

Distruggi raccoglitori

Infliggi danni con i resti di un raccoglitore

Infliggi danni agli avversari a Foschi Fumaioli

Infliggi danni agli avversari all'Autorità